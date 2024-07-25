تداول 74 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 74000 طن بضائع و691 شاحنة و 140 سيارة حيث شملت حركة الواردات 68000 طن بضائع و382 شاحنة و102 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع و309 شاحنات و38 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة RISING LION وعلى متنها 63 ألف طن قمح أوكراني قادمة لصالح هيئة السلع التموينية وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريعها، كما استقبل العبارة امل بينما تغادر السفينة الحرية2 ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت العبارة امل ، كما تم تداول 2900 طن بضائع و 310 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي كوين نفرتيتي ، بريدج ، اور وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1375 راكبا بموانيها.