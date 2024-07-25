تخصيص أرقام شكاوى بشأن مخالفات تعريفة المواصلات الجديدة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

خصصت محافظة بنى سويف، أرقام خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين من عدم التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة التى تم إقرارها من المحافظة، حيث تم تخصيص الرقم 114 لتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لمحافظة بنى سويف، ورقم الخط الساخن 136 الخاص بإدارة المرور، فضلا عن تكليف اللجان المختصة بالتعامل الفورى مع الشكاوى الواردة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، وكذا الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع، والواردة على مبادرة "قابل المسؤول" التى أطلقتها المحافظة أمس "الأربعاء".

من جانبه، كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، للتنفيذيين المعنيين بمشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بمواصلة الإعلان عن التعريفة الجديدة فى مكان ظاهر بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال لافتات موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرات به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقه على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، قد اعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها ،وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم، والتى تضمنت تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و13.75جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و15جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.50 جنيها.