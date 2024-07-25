بولندا تقدم الحزمة الـ45 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وارسو (أ ش أ)

أعلن السفير الأوكرانى لدى بولندا فاسيل زفاريتش، تقديم وارسو الحزمة الخامسة والأربعين من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتى تتضمن كمية كبيرة من الذخيرة.

وأوضح زفاريتش -في تصريحات لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه منذ مطلع عام 2022 قدمت بولندا إلى أوكرانيا 44 حزمة من المساعدات تتضمن أنواعا مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، وقد تجاوزت التكلفة الإجمالية للمساعدات المقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية ومن ضمنها الدعم الطبي أربعة مليارات دولار.

وقال السفير الأوكراني "الحزمة البولندية الخامسة والأربعين الآن في مرحلة التسليم وتضم كمية كبيرة من الذخيرة لأوكرانيا".

وأشار زفاريتش إلى أن بولندا تشارك في جميع التحالفات الدولية تقريبا لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

وذكر أيضا أن بولندا قد نقلت بالفعل إلى أوكرانيا 10 طائرات مقاتلة من طراز (ميج-29) لتعمل على تعزيز إمكانيات القوات الجوية الأوكرانية بطائراتها.

يُشار إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية الأمنية الثنائية بين أوكرانيا وبولندا بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في وارسو في 8 يوليو، وتنظر الاتفاقية في إمكانية نقل سرب طائرات (ميج-29) دون الإضرار بأمن بولندا والقدرات التشغيلية للقوات الجوية البولندية.

وفي هذا الوقت، أكد زيلينسكى أن أوكرانيا تعول على هذه الطائرات الحربية التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، والتي تم تحديثها لتتماشى مع معايير حلف الناتو.