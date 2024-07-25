اليوم السابع
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بعد قليل.. إعلان التعريفة الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بالجيزة

الخميس، 25 يوليو 2024 12:30 م
بعد قليل.. إعلان التعريفة الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بالجيزة موقف سرفيس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عن أنه سيتم الإعلان عن التعريفة الجديدة لخطوط السير لسيارات السرفيس (الميكروباص) الداخلي والأقاليم بعد قليل، وذلك نظرًا لتلقي استفسارات من المواطنين.

ويعقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتعديل سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، عن أنه اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالى...
-بنزين 95.. 15 جنيه للتر.
-بنزين 92 .. 13.75 جنيه للتر.
-بنزين 80 ... 12.25 جنيه للتر
-السولار .... 11.50 جنيه للتر.
-الكيروسين .... 11.50 جنيه لتر.
-المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

 







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