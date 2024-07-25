اليوم السابع
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بدء تفعيل وحدة النداء الآلى بمركز خدمة العملاء بالتأمين الصحى ببنى سويف

الخميس، 25 يوليو 2024 10:39 ص
بدء تفعيل وحدة النداء الآلى بمركز خدمة العملاء بالتأمين الصحى ببنى سويف التأمين الصحي ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت الدكتورة حنان خلف مدير ادارة الشئون الطبية بفرع هيئة التأمين الصحي ببنى سويف عن بدء تفعيل وحدة النداء الالى بمركز خدمة العملاء وقسم الإحصاء بمبنى الهلال تحت رعاية الدكتور محمد يحيى اسماعيل مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي.

وقالت الدكتورة حنان خلف فى بيان لهيئة التأمين الصحي ببنى سويف، إن تلك الخطوة تأتى  بهدف تقديم الخدمات الطبية بسهولة ويسر ،تيسيرا على المنتفعين ومنعا التكدس والازدحام ، بالإضافة إلى  تقديم الخدمات الطبية بجودة وذلك بالتنسيق مع المهندسة غادة عبد الله مدير إدارة نظم المعلومات بالفرع.

من جانبه أعرب الدكتور محمد يحى  مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف عن سعادته بالمجهود الواضح للعاملين بالتأمين الصحى وعلى رأسهم مدير إدارة الشئون الطبية والذي يظهر صداه في التسهيلات الواضحة للمنتفعين بالتأمين.

دكتورة حنان خلف مدير إدارة الشؤون الطبية
دكتورة حنان خلف مدير إدارة الشؤون الطبية

 

تشغيل الجهاز لخدمة العملاء
تشغيل الجهاز لخدمة العملاء

 

افراد.الامن يساعدون المترددين
افراد.الامن يساعدون المترددين

 







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