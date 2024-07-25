اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 02:27 م
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بالتعاون مع التحالف الوطنى.. وزارة التضامن تطلق حملات تنموية بعنوان "إيد واحدة"

الخميس، 25 يوليو 2024 02:25 م
بالتعاون مع التحالف الوطنى.. وزارة التضامن تطلق حملات تنموية بعنوان "إيد واحدة" التحالف الوطنى
كتبت إسراء بدر

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في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقاً، تعلن وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لإطلاق حملات تنموية شاملة بعنوان "ايد واحدة ".

وذلك اعتباراً من السبت القادم لخدمة مليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا و تهدف لتوفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيداً على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.

 

 







التحالف الوطنى

العمل الاهلى

وزارة التضامن

الحماية الاجتماعية

حياة كريمة




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