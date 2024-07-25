اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 03:48 م
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انطلاق أولى قوافل العلاج المجانى بشمال سيناء ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الخميس، 25 يوليو 2024 03:31 م
انطلاق أولى قوافل العلاج المجانى بشمال سيناء ضمن مبادرة "حياة كريمة" القوافل العلاجية المجانية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت صحة شمال سيناء اليوم انطلاق أولى القوافل العلاجية المجانية للكشف وتقديم العلاج لأهالي حي المساعيد غرب مدينة العريش في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

وأوضح الدكتور أحمد حسانين منسق عام القوافل بمديرية الصحة أنه تم الدفع ب 5 عيادات متنقلة بتوجيهات الدكتور أحمد بدر مدير الصحة تضم التخصصات الطبية التالية: - الجراحة العامة- أمراض الباطنة- طب الأطفال- النساء والولادة _العظام.

و أشار الدكتور حسانين الي استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات على مستوى المحافظة و ان هناك إقبال كبير من الأهالي الراغبين في الكشف من جميع الأعمار.
 







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حياة كريمة

الصحة




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