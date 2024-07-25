انتظام الخدمة بمواقف سيارات بنى سويف وجولات للسكرتير المساعد ورؤساء المدن.. صور

بنى سويف هانى فتحى

قام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اللواء سامي علام بجولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف سيارت الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنتها المحافظة،في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار البنزين والسولار .

وخلال زيارته لمواقف سيارات محيي الدين ، التقى السكرتير العام المساعد عدداً من الركاب ، واطمأن على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، وتبادل الحوار مع عدد من السائقين، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعريفة التي أقرتها المحافظة ، حيث تمت مراعاة مجموعة من المعايير والأبعاد منها مسافة كل خط سير ، وعدد الرحلات، وحساب نسبة الزيادة في ضوء تلك المعايير تحقيقًا للعدالة وبما يحقق صالح الطرفين من السائقين والمواطنين

فيما قام رؤساء الوحدات المحلية بمركز بالإشراف على حملات تفتيشية على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة؛ لمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود، ومتابعة الإعلان عن الأسعار الجديدة وتعريفة الركوب بالمحطات ومواقف سيارات الأجرة، وتبين استقرار الأوضاع بجميع خطوط السير، وتوافر الأرصدة من البنزين بمختلف أنواعه، والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها، فضلاً عن القيد والتسجيل بسجلات 21 بترول.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، قد اعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها ،وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم، والتي تضمنت تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و13.75جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و15جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.50 جنيها.



السكرتير العام المساعد يتفقد المواقف



انتظام حركة سير السيارات ببنى سويف



ريس مدينة سمسطا يتابع الموقف



رؤساء المدن يتابعون انتظام السيارات



