انتداب المعمل الجنائى لفحص سبب حريق ضخم مصنع للدهانات بأكتوبر

كتب إبراهيم قاسم

انتدبت جهات التحقيق في حادث حريق مصنع للدهانات والكيماويات والتنر بالمنطقة الصناعية التابعة لمدينة 6 أكتوبر، المعمل الجنائي لمعاينة وفحص المصنع المحترق، واعداد تقرير عن سبب الحادث.

كما طلبت جهات التحقيق، تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق واشتراطات الحماية المدنية التي كانت بداخله.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق ضخم اندلع داخل مصنع كيماويات ودهانات بالمنطقة الصناعية التابعة لمدينة 6 أكتوبر، وذلك باستخدام أكثر من 22 سيارة إطفاء وعدد من الأوناش والسلالم الهيدروليكية و3 خزانات مياه ضخمة.

وكشفت التحريات الأولية لحريق مصنع الدهانات والمواد الكيماوية في 6 أكتوبر، أن الحريق ناتج عن ماس كهربي بسبب زيادة الأحمال، والتهمت النيران معظم محتويات المصنع وساعد في انتشار النيران المواد الكيمياوية والبراميل التي كانت داخل المصنع، ولم ينتج عنه وقوع أي مصابين أو وفيات حتى الآن.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربي عن موقع الحريق، لمنع تفاقم الحريق وامتداد النيران لباقى أجزاء المصنع لحين السيطرة على الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.