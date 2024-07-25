المغرب: إخماد حريق هائل بأحد الغابات بمدينة تطوان

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تمكنت سلطات إطفاء الحرائق فى المغرب، وبمساعدة أربع طائرات من طراز "الكنادير" التابعة للقوات الملكية المغربية الجوية، اليوم الخميس، من إخماد حريق شب للمرة الثانية فى ظرف يومين بغابة بمنطقة "ابغاغزة" ضواحى إقليم تطوان شمال المغرب، مخلفا خسائر كبيرة فى المساحة الغابوية بالمنطقة.



ونفذت طائرات الإطفاء، منذ السابعة من صباح اليوم، أكثر من 12 طلعة جوية على مكان اشتعال النيران بالغابة، حتى تمكنت بمساعدة عناصر الإطفاء الأرضية من إخماده.



وأوضحت مصادر محلية، أن الحريق خلف خسائر قدرت بأزيد من 130 هكتارا من المساحة الغابوية بالمنطقة.. وكانت السلطات المحلية قد قامت بإجلاء بعض من السكان تجاه أماكن آمنة تحسبا من إنتشار ألسنة النيران بالمنطقة بسبب الرياح القوية.