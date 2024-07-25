اللجنة العليا لسياسات الرى توافق على سحب المياه المطلوبة لتوسعات عدد من محطات الشرب

كتبت أسماء نصار

عقدت "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بـ وزارة الرى اجتماعها برئاسة الدكتور هانى سويلم لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- إعداد دراسة متكاملة لوضع رؤية مستقبلية للإحتياجات البشرية بكافة جهات الوزارة لتحديد العجز الموجود فى بعض التخصصات تمهيداً لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا التحدى الذى قد يؤثر بشكل سلبى مستقبلاً على منظومة العمل بالوزارة حال عدم سد هذا العجز.

2- الانتهاء من اللائحة التدريبية للوزارة لتوفير الكفاءات المطلوبة في العديد من التخصصات .

3- توافق محاورعمل الجيل التاني لمنظومة الرى 2.0 الجارى إعدادها حالياً مع الخطة القومية 2037 واستراتيجية الوزارة 2050 .

4- سحب كمية المياه المطلوبة لتوسعات عدد من محطات الشرب .

5- الموافقة على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص تجديد الترخيص الممنوح لمحطة كهرباء بني سويف بمنطقة غياضة الشرقية لزوم سحب المياه لأغراض التبريد والتشغيل بالمحطة .

6- الموافقة على سحب كميات المياه السابق الموافقة المبدئية عليها لصالح المناطق الصناعية بغرب طهطا بسوهاج ، و "قفط" بقنا و "هو" بقنا .

7- الموافقة على تجديد التصريح الممنوح لمحطة مياه شرب مشاريع الاسكان الاجتماعى و "بشاير الخير" بمدينة الإسكندرية .

8- قياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية بدقة ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية .

9- التأكيد على أن تتضمن التراخيص الخاصة بالمآخذ القيام بدراسة متكاملة عن الموقع الأمثل لسحب هذه المياه من المجرى المائى .

10- الموافقة على الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان .

11- الموافقة على تشكيل وحدة متخصصة لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء الطاقة في الوزارة لتنسيق وتوحيد وتجميع جهود القطاعات المختلفة للوزارة مع المساهمة فى إضافة سياسة جديدة لكافة قطاعات الوزارة تشمل الأسس الجديدة للربط بين الماء والغذاء والطاقة .