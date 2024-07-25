اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 02:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكويت تدين قرار الكنيست بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية

الخميس، 25 يوليو 2024 02:00 ص
الكويت تدين قرار الكنيست بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية الأونروا - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت دولة الكويت قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمنظمة إرهابية.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان الأربعاء أن ذلك القرار يعد تعدياً سافراً على الأمم المتحدة ووكالاتها وتهديداً خطيراً لإحدى مؤسسات الأمم المتحدة الإنسانية والتي تعنى بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وسائر مناطق عملياتها.

ودعت الكويت مجددا المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف وبحزم ضد تلك المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على الأونروا وجهودها في مساعدة الفلسطينيين إنسانيا واجتماعياً وضمان حق اللاجئين في العودة.







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الكويت

الخارجية الكويتية

الاحتلال

وكالة الأونروا

الكنيست




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