الكنيسة الكاثوليكية تشارك بمؤتمر القانون الكنسى الحادى عشر للمحامين

كتب: محمد الأحمدى

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، فى افتتاح أعمال مؤتمر القانون الكنسي الحادي عشر للمحامين، تحت رعاية وحضور البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين.



ويأتى ذلك تحت شعار: "نحو ثقافة قانونيّة كنسيّة: الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسيّة"، بمشاركة عميد محكمة الروتا الرسوليّة (محكمة الاستئناف العليا في الفاتيكان)، رئيس الأساقفة أليخاندرو تشيديلو.



ويمثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر في المشاركة: الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ورئيس الوفد، وبعض الآباء الفرنسيسكان.



ويشارك أيضًا المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب إرميا عياد، من إيبارشية سوهاج، والأب يونان إستمالك، من إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس، والأب متاؤس أديب، من إيبارشية أسيوط، والأب أثناسيوس عزيز، من إيبارشية القوصية.



كذلك، يشارك الأب برنابا فانوس، من الإيبارشية البطريركية، والأب أبوالخير بشرى، من إيبارشية المنيا، والأب جوفاني قاصد من إيبارشية الإسماعيلية، والأب ماركو مجدي، من إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، والأب يوحنا معطي من إيبارشية طيبة.