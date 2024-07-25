"الكفالة فى القانون".. كيف تسترد أموالك حال الحصول على البراءة

كتب أحمد حسني

مصطلح الكفالة في القانون، يعني الأموال التي تقضي بها المحكمة في حكمها على المتهمين لإيقاف تنفيذ الحكم، وللمتهم استرداد هذه المبالغ حال حصل على البراءة من الأحكام التي وجهت إليه، و"اليوم السابع" يوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون.



1-لابد وأن تكون القضية قد تم إنتهائها بالتصالح أو البراءة.

2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

5- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.

6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة ۱۰% رسوم محاكم.

7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.



* الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: -

-فقد أصل إيصال الكفالة.

- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.

- يخصم من المبلغ ۱۰ % من قيمة الكفالة.

*لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : -



_ عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.

- التصالح أمام المحامى العام.مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.

-إيقاف تنفيذ العقوبة.