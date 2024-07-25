الكرملين يؤكد انفتاح روسيا على المفاوضات مع أوكرانيا

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم "الخميس"،انفتاح روسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا لكنها بحاجة إلى معرفة مدى جاهزية كييف لذلك وما إذا كانت قد حصلت بالفعل على أذن من حلفائها للشروع فى محادثات مع موسكو .



وقال بيسكوف، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "من الأساس،روسيا منفتحة على عملية التفاوض لكنها بحاجة لفهم مدى جاهزية أوكرانيا لذلك وما إذا كانت قد حصلت على أذن من حلفائها"،مُشيرًا إلى أن التصريحات الصادرة عن كييف لازالت متناقضة والأمور ليست واضحة تمامًا حتى الآن.



وصرح بيسكوف، أمس الأربعاء، بأن تصريحات وزير الخارجية الأوكرانى ديمترى كوليبا التى أشار فيها إلى استعداد كييف للمحادثات مع موسكو تتماشى تمامًا مع موقف روسيا المنفتح دائمَا على التفاوض، مُشيرًا إلى أن موسكو تنتظر المزيد من التفاصيل الخاصة بهذا الشأن.



يُذكر أن كوليبا عقد اجتماعًا بالأمس مع نظيره الصينى أبدى خلاله استعداد كييف للتفاوض مع موسكو، موضحًا أن المحادثات بين الجانبين يجب أن تتصف بالموضوعية والمنطقية وتهدف إلى إرساء السلام فى المنطقة.