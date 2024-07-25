القوات الأمريكية والكندية تعترض 4 طائرات روسية وصينية بالقرب من ألاسكا

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت قيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية اليوم الخميس، أن طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة وكندا تمكنتا من كشف واعتراض طائرتين عسكريتين روسيتين من طراز "تو-95" وأخريين صينيتين من طراز "إتش-6" في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوى فى ألاسكا.

وذكرت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية - في بيان لها - أن الطائرات الروسية والصينية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تخترق المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي.

وأوضحت قيادة الدفاع الجوي أن هذا النشاط الروسي والصيني في منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا لا يشكل أي تهديد، إلا أنها أكدت استمرارها في "مراقبة نشاط المنافسين" بالقرب من أمريكا الشمالية.

وتبدأ منطقة الدفاع الجوي من حيث ينتهي المجال الجوي السيادي وهي امتداد محدد للمجال الجوي الدولي الذي يتطلب التحديد السريع لجميع الطائرات لصالح الأمن القومي.

يشار إلى أن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية هي قيادة ثنائية بين الولايات المتحدة وكندا، وتستخدم شبكة دفاع متعددة الطبقات من الأقمار الصناعية والرادارات الأرضية والمحمولة جوا والطائرات المقاتلة في قابلية التشغيل البيني السلس لاكتشاف الطائرات وتتبعها والإبلاغ عن الإجراءات المناسبة.