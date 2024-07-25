اليوم السابع
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الطب البيطرى: ضبط 956 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الخميس، 25 يوليو 2024 10:01 ص
الطب البيطرى: ضبط 956 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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‫شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، 39 حملة مرور على 47 سوق لبيع اللحوم والدواجن والأسماك، حيث تم ضبط أكثر من 956 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، بناءً علي تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

 







الطب البيطرى

الزراعة

الشرقية

لحوم غير صالحة



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