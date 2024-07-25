السيرة الذاتية.. للواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية الجديد

الشرقية فتحية الديب

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الدخلية حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة والتي روعي فيها الكفائة والأقدمية والظروف الإجتماعية وضخ دماء جديدة في شرايين المواقع الشرطية، وكذلك تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمنى متميز.

وكان من بين ترقيات وتنقلات حركة الوزارة تولي اللواء عمرو رؤوف، مديرا لأمن الشرقية، خلفا لـ اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية السابق.

يذكر أن اللواء عمرو رؤوف، قضى مدة لا تقل عن 7 سنوات في مجال البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية تدرج فيها في المناصب حيث عمل رئيسا لفرع البحث الجنائي بمدينة العاشر من رمضان، ثم رئيسا لفرع البحث الجنائي بفرع الشمال بمدينة أبو كبير، ثما رئيسا لمباحث المديرية، ثم مديرا للمباحث الجنائية، وبعد ذلك عمل حكمدارا لمديرية أمن المنوفية، ثم مديرا للأمن بها، الى أن صدر قرار وزير الداخلية بتولي مديرا لأمن الشرقية.

حقق اللواء عمرو رؤوف في تلك الفترة التي عمل بها في مديرية أمن الشرقية العديد من النجاحات في قضايا القتل وقضايا التشكيلات العصابية، وشارك في تطهير المناطق الحدودية من البؤر الاجرامية، وتطهير منطقة السحر والجمال بمدينة العاشر من رمضان من البؤر الاجرامية.