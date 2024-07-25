وقال رئيس لجنة الدوما الروسى للشؤون الدولية وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) - إن لجنة الشؤون الدولية المنبثقة من الكتل البرلمانية الروسية المختلفة أعدت مشروع بيان وقدمته إلى مجلس الدوما يدين موقف الكنيست الإسرائيلي، الذي عارض إنشاء دولة فلسطينية.



وأشار إلى أن مشروع البيان ينص على أن البرلمان الإسرائيلي انتهك بشكل صارخ مبادئ وقواعد القانون الدولي، الذي يشكل أساس التسوية في الشرق الأوسط، ما يتعارض بشكل أساسي مع جهود المجتمع الدولي لحل الصراع.

وصوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في وقت سابق، بأغلبية على قرار يؤكد رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة غرب الأردن، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة.