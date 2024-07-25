الخارجية الروسية: لا نتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بلادها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وأن الأمر نفسه ينطبق على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأضافت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية أنه "فيما يتعلق بالتدخل فإن هذا أمر مضحك للغاية حقًا، ففي واقع الأمر، يبدو لي أن من أمراض الديمقراطية الأمريكية إلقاء اللوم على روسيا بسبب حساباتها الخاطئة ومشاكلها وأخطائها"، حسب تعبيرها.



وشددت زاخاروفا مجددا على أن بلادها تتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، أو التأثير وممارسة الضغوط على العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة،ولم تتدخل فيها من قبل.

واعتبرت زاخاروفا، أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى هو ما يميز روسيا عن الولايات المتحدة، التي لا يمكنها حرفياً التخلي عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الشمال الأخرى، حسبما نقلت "تاس".

وتُجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية في الخامس من نوفمبر 2024 ويتنافس خلالها، حتى الآن، المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.