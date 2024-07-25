التنظيم والإدارة: 5 أغسطس مقابلة المتقدمين لمركز تخطيط أراضى الدولة

كتبت أسماء أمين

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم موعد المقابلة الشفوية للناجحين في الامتحان الاليكتروني من المتقدمين لشغل وظائف بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمقرر عقدها يوم الإثنين الموافق ٥ أغسطس المقبل.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعد المقابلة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg

كان الجهاز قد أعلن عن مسابقة شغل وظائف مهندسين: (مساحة ومدني وشبكات وعمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، في 17 يناير الماضي وتم فتح باب التقديم في الفترة من 1 إلى 15 فبراير، وعقد الامتحان الإلكتروني يوم ٢٢ يونيو الماضي.

من الجدير بالذكر أن المقابلة سوف تعقد بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بمنطقة العجوزة - تقاطع شارع سالم سالم مع شارع عبد العظيم راشد أمام قسم جوازات العجوزة - محافظة الجيزة.