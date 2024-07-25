الأقصر تكتسى بالأخضر بزراعة 250 ألف شجرة فى المدن المختلفة.. انفوجراف

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر نشاط زراعي ملحوظ لتنفيذ مخطط تجميل وتزيين مدن ومراكز المحافظة، عبر تكثيف زراعة الأشجار والشتلات ونباتات الزينة، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بالتوسع في إقامة المسطحات الخضراء والاهتمام بأعمال التشجير والزراعات لخلق بيئة آمنة ونظيفة.

ومن جانبه وجه المهندس عبد المطلب عمارة، خلال جولاته اليومية أثناء تفقده للطرق والشوارع بضرورة الاهتمام بأعمال الزراعة وتكثيف المساحات الخضراء وتشجير الجزر في منتصف الطريق، وكذلك كل الطرق والشوارع في المحافظة محذراً من قطع أو إزالة أية أشجار أو نباتات بشكل عشوائي.

وفى هذا الصدد، أكد ياسر الصاوي مدير الحدائق والبساتين بالمحافظة، أنه تم زراعة 250 ألف شجرة في مختلف مدن المحافظة خلال المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة ( 100 مليون شجرة) وذلك بالتعاون مع مختلف الإدارات والمراكز والمدن وبمشاركة مجتمعية، بالإضافة إلى أعمال زراعة نباتات الزينة والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بما يساهم في تحسين الرؤية البصرية وخلق ظلال طبيعية تعمل على التخفيف من حدة أشعة الشمس.

وأشار مدير الحدائق والبساتين بالأقصر، في بيان صحفى، إلى أن الجهود أثمرت عن زراعة ما يقارب من 50 ألف شجرة في مدينة الأقصر وحوالي 40 ألف شجرة في مدينة القرنة، ونحو 40 ألف شجرة في مدينة البياضية، وما يقارب من 40 ألف شجرة في مدينة إسنا، وما يتجاوز 20 ألف شجرة في مدينة أرمنت، وما يزيد عن 20 ألف شجرة في مدينة الزينية، و40 ألف شجرة في مدينة الطود تقريباً، فضلاً عن رفع كفاءة المساحات الخضراء بالشوارع والميادين ، وكذلك ري الأشجار والنخيل ونباتات الزينة ، وقص وتقليم الأشجار بالشوارع الرئيسية للحفاظ عليها بهدف خلق مظهر حضاري في ظل توجهات الدولة بالاهتمام بالتشجير وتكثيف المسطحات الخضراء.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالاستعداد للمرحلة الثالثة لمبادرة زراعة الأشجار، بمواصلة الجهود في التشجير والتجميل وري الزراعات والحفاظ على المساحات الخضراء بنطاق مدن ومراكز المحافظة لضمان ظهورها بالشكل اللائق أمام زائريها.