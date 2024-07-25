اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 يوليو 2024 01:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد: اضطراب بالملاحظة على شواطئ البحر المتوسط والأمواج 3.5 متر

الخميس، 25 يوليو 2024 11:52 م
الأرصاد: اضطراب بالملاحظة على شواطئ البحر المتوسط والأمواج 3.5 متر الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط من الجمعة 26 يوليو الى الأحد 28 يوليو وسرعة الرياح (60:40 كم / ساعة وارتفاع الامواج ( 2 م : 3.5 م).

ويشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء .

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.

 

 







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

البحر المتوسط تسونامي

تسونامي البحر المتوسط 2024

تسونامي البحر الابيض المتوسط

زلزال البحر المتوسط

هل يحدث تسونامي في البحر المتوسط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة