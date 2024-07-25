الأردن: 100 شاحنة جديدة من المساعدات إلى غزة خلال أسبوع

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سيرت القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، 100 شاحنة جديدة من المساعدات إلى غزة خلال الأسبوع الحالي، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى (WFP) وبدعم من منظمة الخير والصناعيين الأردنيين ومنظمة أطفال فلسطين ومبادرة "طرد العزة" وجمعية الثقافة الإسلامية وجمعية "إنقاذ الطفل" وجمعية النجاة الخيرية و"SKT" ومنظمة "كير" وتآلف الخير و"UMR".



وحملت القوافل المرسلة، وفق بيان للهيئة اليوم /الخميس/ طرودا غذائية وخيام وملابس ليتم توزيعها على أهلنا فى غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة فى القطاع.



وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن الواجب الإنسانى الذى نحمله على عاتقنا يحتم علينا تكثيف الجهود الإغاثية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية للأهل فى قطاع غزة.



وأوضح أن العدد الكلى للشاحنات البرية التى دخلت لقطاع غزة حتى اليوم الخميس، إلى 2735 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.