الأردن يرحب بإعادة تشغيل الخطوط الجوية اليمنية

أ ش أ

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تهدئة الأزمة التي استمرت لأشهر حول القطاع المصرفي وإعادة تشغيل الخطوط الجوية اليمنية.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان الأربعاء، دعم الأردن للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن الشقيق، وإنهاء الأزمة اليمنية.

وأشاد القضاة،بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والمستهدفة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يفضي إلى إنهاء هذه الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق.