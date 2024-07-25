اعتماد بكالوريوس التجارة بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية-صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خريجي كلية التجارة بمناسبة تخرجهم، مؤكداً أن التخرج ليس فقط تتويجًا لسنوات من العمل الشاق، بل هو بداية رحلة جديدة نحو المستقبل المهني.

وتابع: نثق أنكم ستكونون سفراء مميزين لجامعتنا في سوق العمل، وستساهمون بفاعلية في تطوير المجتمع والنهوض بالإقتصاد الوطني.

وأضاف: نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في مسيرتكم المستقبلية، ونثق أنكم ستواصلون تحقيق الإنجازات والتميز في كل خطوة تخطونها."

ومن جانبه واصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للطلاب مؤكداً أن طلاب شعبة اللغة الإنجليزية حصلوا على 8 مراكز في قائمة الطلاب العشر الأوائل ، بينما حصل طلاب شعبة اللغة العربية على مركزين.

وأفاد الدكتور محمد عبد النعيم أن شعبة اللغة العربية تعمل بالنظام الفصلي أما شعبة اللغة الإنجليزية فتعمل بنظام الساعات المعتمدة، لافتاً إلى أن النسبة العامة للنجاح بشعبة اللغة العربية بلغت 88.5%، متمنياً للخريجين التوفيق في حياتهم العملية.

وأعلنت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة أسماء الطلاب الخمس الأوائل والتي جاءت كالتالي:

بالمركز الأول محمد أحمد زكي حسين شعبة اللغة الإنجليزية تخصص إدارة الأعمال، المركز الثاني كريم فتحي محمد عبد الباري شعبة اللغة الإنجليزية تخصص الأسواق والمنشآت المالية، بالمركز الثالث أحمد عبد العزيز سعيد شعبة اللغة الإنجليزية تخصص المحاسبة والتمويل، المركز الرابع مها حسن محمد نصر الله شعبة اللغة الإنجليزية تخصص المحاسبة و تمويل ، أما المركز الخامس فجاء من نصيب روان وائل محمود شعبة اللغة الإنجليزية تخصص الأسواق والمنشآت المالية.

وواصلت الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب الأوائل من المركز السادس إلى العاشر والتي جاءت كالتالي:

في المركز السادس أحمد منصور سليمان شعبة اللغة الإنجليزية تخصص المحاسبة والتمويل، المركز السابع نورهان عبد المنعم حامد شعبة اللغة العربية تخصص المحاسبة، المركز الثامن سما عبد الباقي هلالي شعبة اللغة الإنجليزية تخصص نظم معلومات الأعمال، المركز التاسع أحمد محمد بليغ شعبة اللغة الإنجليزية تخصص المحاسبة والتمويل وبالمركز العاشر جاءت رانيا كمال الدين أحمد شعبة اللغة العربية تخصص المحاسبة.

فيما أوضح الدكتور محمد أبو العلا منسق عام البرامج الجديدة أن النسبة العامة للنجاح بشعبة اللغة الإنجليزية بلغت 84.46%.

