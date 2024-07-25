اشتغل واتمرن .. طرق سهلة لموظفين صينيين لدمج الرياضة والعمل

كتب خالد إبراهيم

يقوم موظفو المكاتب الذين يعانون من ضغوط شديدة فى الصين بدمج التمارين الرياضية فى يوم عملهم من خلال الركض باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة،، وممارسة اليوجا، وتمارين البيلاتس على كرسى المكتب، وقد اكتسبت هذه الممارسة، التى أطلق عليها اسم "تمرين الشحن السريع لمدة 5 دقائق"، زخما فى جميع أنحاء الصين.



تمارين المكاتب

فى أوائل شهر يوليو، نشر أحد مستخدمى الإنترنت صورة على موقع Xiaohongshu لزميل يمارس تمرينا سريعا أثناء انتظار المصعد، وعلق عليها قائلاً: "موظفو المكاتب لديهم صالة ألعاب رياضية خاصة بهم"، وذلك حسبما نشر موقع scmp.

وتظهر الصور امرأة تحمل حقيبة توصيل الغداء فى يد وحقيبة من القماش فى اليد الأخرى، وكانت تستخدمها بدلا من الدمبل وترفعها بشكل متكرر أثناء الانتظار.

كما كانت لديها أيضا العديد من أكياس توصيل الطعام مربوطة حول خصرها، مما يزيد من وزنها أثناء التمرين، ووصفها زميلها بالعبقرية، قائلاً: "إنها تتطوع دائماً لإحضار الغداء للجميع من الطابق السفلى، واصفة الرحلة بأنها تمرين مثقل.

قال الزميل: "نظرًا لأنها تجلس فى المكتب طوال اليوم دون أن يكون لديها وقت للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فإنها تتمكن من ممارسة تمرين سريع أثناء حمل الوجبات الجاهزة أو انتظار المصعد، وبالتالى توفير رسوم الصالة الرياضية".

وفى منشور آخر، أخبر أحد الأشخاص كيف يقوم أحد المتدربين فى شركتهم بإحضار بساط اليوجا للعمل أثناء جلسات التمرين.

تشمل التدريبات القصيرة الأخرى التى تمت مشاركتها عبر الإنترنت تمارين البيلاتس أثناء الجلوس على كراسى المكتب، وأرجحة مضرب كرة الريشة، ورفع براميل المياه.

شاركت تشانغ، كاتبة إعلانات من مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ، أسلوبها فى ممارسة الرياضة مع Jiupai News، حيث تركض إلى محطة المترو وهى تحمل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها.وقالت: "جهاز الكمبيوتر الخاص بى ثقيل بعض الشيء، لذلك يبدو الأمر وكأننى أتدرب على رفع الأثقال".

تتبنى تشانغ تمرين الشحن السريع لأنها لا تحب كل متاعب الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية، وقالت: "أخشى أننى لن ألتزم به وأضيع أموالى".

وأضافت تشانغ: "يعد التمرين السريع لمدة 5 دقائق أكثر سهولة بالنسبة لنا نحن العاملين فى المكاتب الذين غالبًا ما يعملون لساعات إضافية وليس لديهم الكثير من وقت الفراغ.. كما أنه ينشطنى أثناء العمل عندما أشعر بالتعب".

وقالت أيضا إن التمارين الرياضية مفيدة لسلامتها النفسية لأنها تساعد على "التخلص من بعض المشاعر السلبية" طوال اليوم، وقد شارك آخرون إجراءات اللياقة البدنية السريعة الخاصة بهم عبر الإنترنت.

قال أحد الأشخاص: "نعم، تدريبى هو التقاط الطرود لمديرى.. عندما يصبح الأمر ثقيلًا، أفكر فى الأمر كتدريب للذراع"، وقال آخر إن لديهم سباقا يوميًا للعمل: "أركض مسافة 800 متر فى 3 دقائق كل يوم للوصول فى الوقت المحدد.