اليوم السابع
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اشتعال حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ومحاولات للسيطرة عليه

الخميس، 25 يوليو 2024 02:01 ص
اشتعال حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ومحاولات للسيطرة عليه حريق
كتب بهجت أبو ضيف

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اندلع حريق هائل بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمنشآت المجاورة.


ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، تك الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، ويحاول رجال الحماية المدنية محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للمباني المجاورة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (1)
حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (1)

 

حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (2)
حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (2)

 

حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (3)
حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (3)

 

حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (4)
حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (4)

 

حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (5)
حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (5)

 

حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (6)
حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (6)

 







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مدينة أكتوبر




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