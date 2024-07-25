استمرار موجة البرد والصقيع فى الأرجنتين والأغنام محاصرة بين الثلوج.. فيديو

فاطمة شوقى

تستمر الأرجنتين في معاناتها من موجة الصقيع وخاصة منطقة باتاجونيا التي تأثرت بموجة البرد الشديد، حيث سجلت 15 درجة تحت الصفر، وعلى الرغم من حلول فصل الشتاء إلا أن درجات الحرارة تجاوزت ما يعتبر طبيعيا في هذا الوقت.



الأرجنتين

وأشارت وكالة تيلام الأرجنتينية إلى أن العديد من الحيوانات تجمدت حتى الموت، ومنها البط الذى تجمد في مياه البحيرات، وأصبحت الأغنام محاصرة بين جبال الثلوج ،وانتشرت فرق الإنقاذ في محاولة لإنقاذ الماشية التي أصبحت محتجزة بين الثلوج.



ويقول راؤول كورديرو، عالم المناخ في جامعة سانتياجو دي تشيلي: "إنها ظاهرة غير عادية"، ويعود انخفاض درجات الحرارة في باتاجونيا والمخروط الجنوبي لأمريكا اللاتينية (الأرجنتين وتشيلي وأوروجواي وباراجواي وجنوب البرازيل) إلى وصول الهواء البارد من القارة القطبية الجنوبية.

والموجة الباردة في يوليو 2024 هي الثانية التي تحدث في المنطقة خلال ثلاثة أشهر.

في الأسابيع الأخيرة، جذبت مقاطعة تييرا ديل فويجو، جنوب الأرجنتين، انتباه الناس فى جميع أنحاء العالم بسبب أمواج البحر التي يُفترض أنها متجمدة، ما الذي فتح النقاش؟ هل يمكن للمحيط أن يتحول إلى طبقة كبيرة من الجليد عندما يكون الجو باردا جدا؟

وتعانى بعض الدول في أمريكا اللاتينية من موجة صقيع غير عادية ، حيث أن أمواج البحر أصبحت تتجمد في الأرجنتين، كما انتشرت عدد من مقاطع الفيديو التي أظهرت تجمد الحيوانات في البلاد، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى – 20 درجة مئوية ، حسبما قالت صحيفة الكوريو الأرجنتينية.