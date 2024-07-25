ارتكبوا 10 وقائع.. ضبط عصابة تسرق السيارات بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) حال شروعهما فى سرقة سيارة "ربع نقل" - ملك أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعُثر بحوزتهما على (26 مفتاح مصطنع لماركات سيارات مختلفة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كميه من مخدر الهيروين).

وبمواجهة المتهمين بالجريمة اعترفا بشروعهما فى سرقة السيارة بأسلوب " المفتاح المصطنع" ، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح "المصطنع" وأضافا بارتكابهما (10) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بحوزة عملائهم " سيئ النية " (12متهما لعدد "4 منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وتولت النيابة العامة التحقيقات .