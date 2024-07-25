اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 04:12 ص
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ارتفاع إمدادات روسيا النفطية لـ10.83 مليون برميل يوميا الربع الأول 2024

الخميس، 25 يوليو 2024 04:00 ص
ارتفاع إمدادات روسيا النفطية لـ10.83 مليون برميل يوميا الربع الأول 2024 النفط
كتبت -مروة الغول

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ارتفعت إمدادات روسيا النفطية خلال الربع الأول من عام 2024 بشكل ملحوظ أي بنحو 540 ألف برميل يوميا  مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 10.83 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار  العربية  المصدرة  للبترول  "أوابك "انه على الرغم من قرار روسيا بإجراء خفض إضافي طوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا يشمل (300) ألف برميل من النفط الخام و 200 ألف برميل  من المنتجات المكررة في إطار اتفاق مجموعة أوبك بينما استقرت الإمدادات النفطية من باقي مجموعة دول أوراسيا عند نفس مستوى الربع السابق البالغ نحو 2.9 مليون برميل يوميا.


 







النفط

نفط

النفط الخام اوابك




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