إصابة 4 أشخاص إثر سقوط" أسانسير" بدمنهور فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، مساء اليوم الخميس، إثر سقوط مصعد داخل برج تجارى بمدينة دمنهور بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة.

وبالفحص تبين سقوط مصعد بشكل مفاجئ داخل برج تجارى بشارع عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور بالبحيرة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم :-سلسبيل م.ا، 21 سنة وحبيبة ا.ع، 15 سنة و نرمين م.ع عابدين 21 سنة و زينة م.ف 6 شهور

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لاسعافهن وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.



