إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 13 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارتين نقل على طريق أبو حماد - بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد وبلبيس المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارتين نقل على طريق أبو حماد - بلبيس، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 11 مصابا إلى مستشفى أبو حماد المركزي، ونقل باقى المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.