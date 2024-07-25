أمن الجيزة يجرى معاينة لتحديد خسائر حريق مصنع بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمصنع اشتعل به حريق هائل بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، بالإضافة إلى التأكد من سبب اندلاع الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من العاملين بالمصنع، بالإضافة إلى أفراد الأمن الإداري المسؤولين عن تأمينه، لكشف ملابسات اشتعال النيران، والاستماع لأقوال مدير المصنع ومسؤوليه.

البداية بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة عمليات أكتوبر بنشوب حريق هائل داخل مصنع دهانات وكمياويات بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق ورجال المباحث إلى المكان، ليتم جمع المعلومات اللازمة حول أسباب اندلاع النيران بالمكان.

كما انتقل اللواء سامح الحميلى، مدير أمن الجيزة، وقيادات المديرية الي موقع الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء لرجال الحماية المدنية، وتقديم الدعم اللازم لهم ليتم عمليات إخماد النيران ومنع امتدادها للمجاورات، كما كلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات واقعة الحريق بالكامل، ومحاسبة المقصرين ومعرفة وجود اشتراطات أمن وسلامة داخل المصنع من عدمه.

وكشفت التحريات الأولية لحريق مصنع الدهانات والمواد الكيماوية فى أكتوبر، أن الحريق ناتج عن ماس كهربى بسبب زيادة الأحمال، والتهمت النيران معظم محتويات المصنع من مواد كيمياوية وبراميل وغرف داخل المصنع، ولم ينتج عنه وقوع أى مصابين أو وفيات.

وتمركزت 6 سيارات إسعاف بمحيط الحريق لنقل أى مصاب يسقط جراء الحريق لأقرب مستشفى، كما فصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى عن موقع حريق مصنع كيماويات وتنر فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر لمنع تفاقم الحريق وامتداد النيران لباقى أجزاء المصنع لحين السيطرة علي الحريق.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية فى البداية بـ12 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق اندلع داخل المصنع، وسط تمركز قيادات مديرية أمن الجيزة لمتابعة الحريق.

كما تمت الاستعانة بسيارات أخرى ليصل عددها إلى 22 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه ضخمة، ليتم من خلالها محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل، ومنع حدوث امتداد النيران لـ3 مصانع مجاورة له. ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.