اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 يوليو 2024 12:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لم يتم تحديد موعد لنتيجة الثانوية العامة 2024

الخميس، 25 يوليو 2024 12:16 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لم يتم تحديد موعد لنتيجة الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

رئيس الوزراء يبحث سبل زيادة حجم استثمارات الشركات اليابانية في السوق المصرية

رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة بين "شارب" و"العربى" باستثمارات 50 مليون دولار

رئيس الوزراء عن ضيوف مصر: جزء من قوة مصر ومكانتها أنها المقصد والملجأ للكثيرين

رئيس الوزراء ردا على سؤال اليوم السابع: صندوق النقد لا يفرض علينا شيئا

رئيس الوزراء: الحكومة وضعت خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب

رئيس الوزراء: حجم الاستهلاك فى الكهرباء اليومين الماضيين وصل 38 جيجاوات

وزارة التعليم: لم يتم تحديد أى موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

وزارة النقل: توفير 10 أتوبيسات كهربائية فى مدينة العلمين لخدمة زوار المهرجان

وزير الصحة يجرى اتصالا هاتفيا بالطبيب المعتدى عليه بمستشفى سوهاج التعليمى

مجلس الوزراء يعتمد قرار طبع وتوريد وتوزيع كتب وزارة التعليم

حظه العثر أوقعه فى يد المحافظ.. ضبط منشأة تدوير مخلفات مخالفة بكرداسة

معهد علوم البحار يشكل لجنة لدراسة سواحل البحر المتوسط وانحسار مياهه







نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة

ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجه الثانويه العامه 2024

نتيجه الثانويه العامه

ميعاد نتيجة الثانوية

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 اليوم السابع




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة