82 % النسبة العامة للنجاح لبكالوريوس التربية الرياضية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلنت جامعة قناة السويس إعتماد نتيجة بكالوريوس التربية الرياضية للعام الأكاديمي 2024-2023، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 82%.

وقدم الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة التهنئة لخريجي كلية التربية الرياضية، مؤكداً على دعمه المستمر للخريجين والطلاب لمواصلة تحقيق التفوق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

وواصل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للطلاب، مشيراً إلى الدعم الكامل الذي تقدمه الجامعة لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب لتحقيق أعلى مستويات التميز الأكاديمي والرياضي.

ومن جانبه أعلن الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، أسماء الخمسة الأوائل على النحو التالي:

بالمركز الأول الطالبة سماء أشرف محمد، بالمركز الثاني الطالب إبراهيم محمد رمضان، أما المركز الثالث فجاء من نصيب.



الطالب عمار طارق السعيد ثم جاءت الطالبة فرحة أحمد السيد في المركز الرابع، بينما جاءت الطالبة مريم السيد محمد في المركز الخامس.

وواصل الدكتور أحمد عزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أعلن أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز من السادس إلى العاشر وهم :

الطالبة منة الله جمال مصطفى بالمركز السادس

الطالبة هاجر فتحى عبد الحميد بالمركز السابع

الطالب إبراهيم محمد إبراهيم بالمركز الثامن

الطالبة إيمان عاطف إسماعيل بالمركز التاسع

وأخيراً بالمركز العاشر جاءت الطالبة سارة محمود محمد.

هذا وتتقدم جامعة قناة السويس بخالص التهاني للطلاب المتفوقين ولأسرهم، مع تمنياتها بمزيد من النجاحات في مسيرتهم المستقبلية.