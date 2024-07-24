11 سبتمبر الحكم فى استئناف 7 متهمين على حبسهم بقضية منتجع الشيطان بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

حجزت محكمة جنح مستأنف منشأة القناطر الاستئناف المقدم من 7 متهمين على حبسهم عام في قضية "منتجع الشيطان"، لاتهامهم بإقامة حفل داخل فيلا بمنطقة وردان في مدينة منشأة القناطر بالجيزة والذى تضمن أفعالا فاضحة بين عشرات الشباب لجلسة 11 سبتمبر للنطق بالحكم.

استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الأول والرابع في القضية واستهل أدهم أسامه دفاع المتهمين مرافعته أمام هيئة المحكمة بالدفع ببطلان أمر الضبط والاحضار و بطلان تنفيذ لمخالفته المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية .

كما دفع بانتفاء اركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى، وانتفاء القصد الجنائي الخاص والعام ، وبطلان التحريات وعدم جديتها واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد في الأوراق وقصور تحقيقات النيابة العامة.

وكانت قد أحالت النيابة العامة 7 متهمين إلى محكمة الجنح وهم: مالك الفيلا، وصهره، وسمسار، ومؤجر الفيلا، ومقاولان للحفلة، والمتهم السابع شاب شارك فى الحفلة .

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "م.س" ارتكب الواقعة بالتعاون مع المتهم “س.ف” في تسهيل استئجار الفيلا لإقامة حفلات ماجنة، وهو ما كشفت عنه التحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى السادس ساعدوا وعاونوا وسهلوا ممارسة الفجور مع علمهم بذلك.