وكيل صحة بنى سويف تفتتح توسعات قسم الحضانات الجديدة بمستشفى إهناسيا التخصصى

بنى سويف هانى فتحى

افتتحت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة فى بني سويف، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور عبد الله أسامة مدير عام مستشفى اهاسيا التخصصى ، توسعات قسم الحضانات الجديدة بمستشفى إهناسيا التخصصي، وذلك بطاقة استيعابية 6 حضانات و3 أجهزة تنفس صناعي، ليرتفع إجمالي الحضانات بالمستشفى إلى 20 حضانة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانه المراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي. والدكتور إسحق جميل نائب رئيس امانه المراكز الطبية المتخصصة بتخفيف العبئ على المواطنين وتقديم خدمه صحيه جيدة بالمستشفيات .

حضر الافتتاح الدكتور مدحت سليمان مدير الخدمات الطبية، والدكتورة مها بسيوني رئيس أقسام الأطفال، والدكتور أحمد عامر رئيس قسم حضانات الأطفال.

أكدت الدكتورة سماح جاد أن الافتتاحات تأتي في إطار اهتمام الدولة ودعم وزارة الصحة، برفع كفاءة المستشفيات وتطويرها ودعمها بكافة الاحتياجات والأجهزة الطبية الحديثة، وأن توسعات قسم الحضانات بمستشفى إهناسيا التخصصي يأتي من أجل تخفيف العبء على المواطنين وزيادة الاحتياجات على الحضانات لحديثي الولادة، والمساهمة في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.