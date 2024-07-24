وكيل تعليم الأقصر يبحث سبل تقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مع وكيل المديرية ومديري العموم ومديري الإدارات التعليمية، لبحث سبل تقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، خلال الاجتماع على حرص الوزارة الشديد على الاعتناء بهذا الأمر، والاستماع لكل المقترحات للعمل على مواجهته، وتوفير مناخ صحي للتلاميذ.

فيما عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعا مع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، والمهندس عصام شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، وذلك لمناقشة سير أعمال مديرية التربية والتعليم وكثافات الفصول والمدارس، وذلك بحضور كل من دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربى السكرتير المساعد، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر.

واستعرض الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أعداد المدارس والكثافات موضحاً ان إجمالي عدد المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة 1059 مدرسة بواقع 7107 فصل لاستيعاب 294645 طالب وطالبة .

بينما أوضح المهندس عصام شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، أنه تم إنهاء وتسليم أعمال مشروعات عدد 11 مدرسة ابتدائية وتعليم أساسى شملت صيانة وإنشاء جديد ضمن الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها ، وجارى العمل بعدد 5 مشروعات بمدينة أسنا، ومشروعان بمدينة أرمنت، و4 مشروعات بمدينة الأقصر ، ومشروع بمدينة الطود، و3 مشروعات بمدينة البياضية، ومشروعان بمدينة القرنة، و3 مشروعات بمدينة الزينية .

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر بضرورة رصد كافة المعوقات سواء فى كثافات الفصول أو سير أعمال المشروعات التعليمية لبحث سبل تذليل تلك المعوقات قبل بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.