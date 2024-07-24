اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:49 م
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وزير التعليم العالي يكرم منتخب جامعة بنها لخماسى كرة القدم لحصوله على مركز أول مهرجان العلمين

الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:01 م
وزير التعليم العالي يكرم منتخب جامعة بنها لخماسى كرة القدم لحصوله على مركز أول مهرجان العلمين وزير التعليم العالي يكرم منتخب جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منتخب جامعة بنها لخماسى كرة القدم لحصوله علي المركز الأول فى مهرجان العلمين الجديدة والذي يقام تحت شعار "العالم علمين"، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة بنها، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه وجه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها التهنئة لمنتخب الجامعة لخماسى كرة القدم ، قد قدم التهنئة إلى الطالب محمد عمر الزرقانى الحاصل على المركز الأول فى الفنون التشكيلية.

وأكد "الجيزاوى"، أن جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية.

 







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