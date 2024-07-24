وزارة النقل: توفير 10 أتوبيسات كهربائية فى مدينة العلمين لخدمة زوار المهرجان

كتب محمد شعلان

أكد اللواء مهندس حسن الليثي رئيس شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت، أن دورهم تنمية العمل الثقافي والمشاركة في العمل الثقافي في مدينة العلمين، موضحا أن تكليف وزير النقل هو تيسير خطوط من المحطة المركزية لعدلي منصور بحيث أنها توصل لها جميع وسائل النقل.

وأضاف حسن الليثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي ام سي، أن هناك أتوبيسات تتحرك من القاهرة في الساعة 7 صباحا وتعود 8 مساء لكل المواطنين الراغبين في حضور فعاليات الأنشطة بمهرجان العلمين، وبالنسبة للإسكندرية يخرج أتوبيسات من 8 صباحا لـ8 مساء من ميدان سيدي جابر.

وأشار اللواء مهندس حسن الليثي، إلى أن هناك توفير لأتوبيسات كهربائية لنقل الزوار داخل مدينة العلمين، مفيدا بأن هناك 10 أتوبيسات حاليا يبدأ الشغل فيهم من بكرة لخدمة زوار مهرجان العلمين.

