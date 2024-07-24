نقيب المرافق: ثورة 23 يوليو حققت مكاسب للطبقة العاملة

كتبت آية دعبس

قدمت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال فؤاد، فى بيان، إن ثورة 23 يوليو المجيدة، كانت نقطة تحول جوهرية في التاريخ المصري، و الوعي الشعبي بما رسخته من مبادئ وقيم وطنية أعلت صوت العدالة والتنمية والحفاظ على الأرض وحماية الوطن وتعزيز قدراته العسكرية، لافتا إلى أن تلك الثورة البيضاء الملهمة كانت شعلة الانطلاق للجمهورية الأولى بعد أن حققت نجاحات غير مسبوقة والأهداف المنشودة منها.

وأشار إلى أن الثورة حظيت بتأييد شعبي جارف من ملايين الفلاحين والعمال وطبقات الشعب العاملة الذين كانوا يعيشون حياة تتسم بالمرارة والمعاناة وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية فتحولت للعصر الذهبي للطبقة العاملة الكادحة بما حققته من مكاسب جمة في شتى المجالات لاسيما على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وأضاف فؤاد أن فكرة الثورة وما أعطته من دروس على كافة المستويات محليا وعربياً صاغت التاريخ من جديد واعادت بناء الشخصية المصرية بعقلية وطنية تندفع نحو الإصلاح والعمل وترفض الظلم وتسعى للبناء والتطوير وتعزز من قيمة ومكانة الجيش المصري بين شعوب العالم أجمع.

واختتم حديثه بأن التاريخ المصرى يحمل الكثير من العظمة والعزة والكرامة والقيم الأخلاقية والإنسانية، وثورة 23 يوليو هي أحد أهم الشواهد على قيمة وقدرة هذا الشعب الأبي الكريم ، الذي يحمل وطنه في قلبه ولا ينساق وراء الدعوات الهدامة ويعمل على دعم وتأييد قيادته السياسية المخلصة ويعمل جنبا إلى جنب مع مؤسساته الوطنية لاستعادة مجد هذه الأمة بالتنمية المستدامة وتوطين الصناعة ودعم المنتج المحلي وتلك هي القواعد الراسخة للجمهورية الجديدة والحياة الكريمة التي ننشدها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والتنفيذية الوطنية المخلصة.