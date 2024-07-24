نداء رضا موهبة من ذوى الهمم تبدع فى رسم البورتريه بالفحم

الشرقية - إيمان مهنى

الطفلة نداء رضا بنت مدينة العاشر من رمضان من ذوي الهمم، موهبة صاعدة في عالم رسم البورتريه بالفحم ببراعة و دقة ، بجانب تميزها بعدد من الفنون.

وتؤكد الطفلة الموهوبة، البالغة من العمر 14 عاما، لـ " اليوم السابع"، أنها تعشق الرسم و السباحة منذ الطفولة و التحقت بأحد النوادي الرياضية لممارسة السباحة لفترة وبعد استعداداتها البدنية و تكثيف التمارين لخوض البطولات، تعرضت لأزمة صحية بسبب اعاقتها السمعية،ونصحها الأطباء بالابتعاد عن ممارسة السباحة هوايتها المفضلة.

مشيرا إلى أنها لم تتسلم الحزن بسبب الابتعاد عن السباحة، كرست وقتها وطاقتها في الرسم، فكانت تشاهد مقاطع الفيديو لتعليم الرسم عبر موقع اليوتيوب، وتطبيقها بدقة، لافتا أنه فور ملاحظة والدتها الموهبة، دعمتها بتوفير مدرسة متخصصة فى الرسم لتعليميها رسم البورتريه بالفحم ببراعة، و تتأهل لتقدم مسابقات منها مسابقة " موهبتي "، هذا بجانب الحقها بفريق قادرون باختلاف بمركز التنمية الشبابية بالعاشر الذي يقدم عروض و اسكتشات فنية، مؤكد أنها تحب قراءة و حفظ القرآن الكريم.

و تضيف الام هانم عبدالفتاح مدرسة اقتصاد منزلي، أن نداء رضا هي اخر العنقود لأخ واخت يكبرونها، و أنها لاحظت انها من ذوي الهمم وهي طفلة صغيرة، فاولت كل الاهتمام لرعايتها وتنمية مهاراتها وقدراتها.

وتابعت أنها تحفظها القرآن الكريم، بعدما لاحظت تحسن قدرات النطق و سرعة الحفظ لديها،بجانب تعليم الرسم و الاستعراض بعد تركها هواية السباحة، لافتا أن انضمامها لفريق قادرون باختلاف،اكتسبت عدد من المميزات منها الثقة بالنفس وعدم الخوف من الناس.



موهبة من ذوي الهمم (2)



موهبة من ذوي الهمم (3)



موهبة من ذوي الهمم (4)



موهبة من ذوي الهمم (5)



موهبة من ذوي الهمم (6)



موهبة من ذوي الهمم (7)



موهبة من ذوي الهمم (8)



موهبة من ذوي الهمم (9)



موهبة من ذوي الهمم (1)



موهبة من ذوي الهمم (2)



موهبة من ذوي الهمم (3)



موهبة من ذوي الهمم (4)



موهبة من ذوي الهمم (5)



موهبة من ذوي الهمم (6)



موهبة من ذوي الهمم (7)



موهبة من ذوي الهمم (8)



موهبة من ذوي الهمم (9)