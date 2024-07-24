نائب محافظ سوهاج: إلغاء حظر إقامة الأنشطة غير السكنية بالميادين العامة

سوهاج عمرو خلف

ترأس الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، الاجتماع المشترك للجنتي استئناف أعمال البناء، وحوكمة منظومة العمران، بحضور المستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وعلى أحمد محمود مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة نورهان فاضل مدير عام التخطيط العمرانى بالديوان العام.

وأوضح نائب المحافظ أنه في إطار التيسير على المواطنين، وتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات، فقد تقرر إلغاء اللجنة رقم 657 الخاصة باستئناف أعمال البناء، وتفويض اختصاصاتها للوحدات المحلية طبقا للقانون، وكذلك إلغاء اللجنة المنبثقة عن لجنة الحوكمة لمراجعة الرسومات، وكذلك إلغاء الاشتراطات الخاصة بالأنشطة غير السكنية، والصادرة بقرار المحافظة رقم 38 لسنة 2024، وهو ما يترتب عليه تقليل الفترة الزمنية الخاصة بطلبات المواطنين؛ لاستصدار التراخيص وتحقيق انفراجة حقيقية فى هذا الملف، حيث تم إلغاء جميع الاشتراطات الخاصة التي قامت بوضعها المحافظة مع الالتزام بالضوابط القانونية الواردة بالقانون 119 لسنة 2008م .



وأضاف نائب المحافظ أنه تم أيضا إلغاء القرار رقم 330 الخاص بحظر إقامة الأنشطة غير السكنية بالميادين العامة، مؤكدا أن المحافظة لن تألوا جهدا في سبيل اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين، وتشجيع الاستثمار.