اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 01:26 م
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مصرع شاب غرقا خلال الاستحمام فى نهر النيل بأطفيح

الأربعاء، 24 يوليو 2024 12:36 م
مصرع شاب غرقا خلال الاستحمام فى نهر النيل بأطفيح غريق
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه غرقا فى نهر النيل بأطفيح، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.


تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخص فى نهر النيل بأطفيح.


انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تم تحديد هويته، خلال الاستحمام بنهر النيل، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.


تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.







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أطفيح

امن الجيزة




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