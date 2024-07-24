مركز التدريب القضائى يختتم دورتين تدريبيتين لـ 87 عضوا بالنيابة الإدارية

كتب عبد الله محمود

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، اليوم الأربعاء، الدورتين التدريبيتين التنشيطيتين الثالثة والرابعة، واللتان انعقدتا بالنظام الهجين ما بين الحضور الفعلي والافتراضي، على مدار أيام 17 و21 و24 يوليو الجاري، بمشاركة عدد "87" من أعضاء النيابة الإدارية من درجة "رئيس نيابة"، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتناولت الدورتين التدريبيتين عددًا من المحاضرات القيّمة جرى إلقائها على يد نخبة من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، جاءت كالتالي:

- "المآخذ القضائية الشائعة في التحقيق والتصرف"، والتي قام بإلقائها المستشار محمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة بالأمانة الفنية لرئيس الهيئة.

- ⁠"القضايا العملية والتطبيقية"، والتي قام بإلقائها المستشار سعد خليل – نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

- ⁠"الإشكاليات والمآخذ القضائية في جرائم المال العام"، والتي قام بإلقائها المستشار محمد كمال – نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للفحوص.

- ⁠"الارتباط بين الجريمة الجنائية والتأديبية"، والتي قام بإلقائها المستشار محمد مسعود – الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

- ⁠"إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية"، و"أسباب البراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية"، والتي قام بإلقائهما المستشار الدكتور محمد الحسيني – نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية - القسم الأول بالقاهرة.

وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، نقل فيها تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، للأعضاء وحَثَّه لهم على ضرورة الاطلاع بشكل دائم على كافة المستجدات على الساحة القانونية والتشريعية، والحرص على صقل خبراتهم القانونية، وقدراتهم العملية؛ بما من شأنه تمكينهم من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق العدالة الناجزة.

كما أعرب المستشار أيمن نبيل- مدير المركز، عن مدى أهمية مثل تلك الدورات التنشيطية وما تتناوله من مجالات عدة تتعلق بجوهر عمل عضو النيابة الإدارية فيما يخص آليات التحقيق والتصرف، ومباشرة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية، وما تثيره من إشكاليات، وغيرها من الموضوعات التي تحتاج إلى تحديث معلوماتهم بشكل مستمر يواكب ما يطرأ على المجال القانوني من تطورات مستمرة.

وفي ختام فعاليات اليوم، تم تسليم للأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.