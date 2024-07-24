"مرسال" تنظم قافلة طبية بالإسكندرية وتدعم مستشفى الضبعة بمستلزمات طبية

كتب محمد السيد الشاذلى

أطلقت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية داخل مؤسسة التربية الاجتماعية بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية.

وقالت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن هذه القافلة تأتي في إطار حرص المؤسسة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات طبية لائقة ودعم المواطنين صحيا.

وأضاف إبراهيم عبد اللاه، منسق القافلة بمؤسسة مرسال، أن القافلة الطبية استفاد منها 50 طفلا، وشملت تخصصات (الباطنة -رمد- الأسنان- معمل تحاليل)، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة هي قياس الطول والوزن والضغط ونسبة الأكسجين بالدم، فضلا عن سكر عشوائي.

وأشار منسق القافلة إلى أنه سيتم توفير الأدوية ومتابعة الحالات التي تحتاج نظارات أو عمليات، موضحا أنه تبين بعد الكشف وجود حالات تعاني من نقص الأكسجين بالدم وتم تحويلها للمستشفى سريعا.

على جانب آخر، قامت مؤسسة مرسال بتسليم مستلزمات طبية (12 جهاز اتوماتيك بيبيت – 4 كراتين كيوفيتات جهاز الكيمياء) لمستشفى الضبعة المركزى بمحافظة مطروح.

ووجه محافظ مطروح اللواء خالد شعيب والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور محمد عبد الظاهر مدير المستشفى الشكر لمؤسسة مرسال على دعمها للمستشفى وتعاونها البناء والمثمر في دعم غير القادرين والفئات الأكثر احتياجا.