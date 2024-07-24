محافظ كفرالشيخ يبحث مع المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية حل مشاكلهم

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية ببلطيم، مطوبس، واستمع لآراء ومقترحات المستثمرين وحل مشاكلهم، وناقش سبل دفع الاستثمار، وتعزيز مقومات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتحقيق التنمية الصناعية، وذلك بمقر إدارة المنطقة الصناعية، بمركز مطوبس، بحضور اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور محمد شاكر مدير إدارة الاستثمار ، وقدري ناصف، مدير منطقة مطوبس الصناعية، وإمام السبيعي، مدير منطقة بلطيم الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية.

خلال الاجتماع استمع محافظ كفرالشيخ، إلى آراء ومقترحات أصحاب المصانع والمستثمرين، لحل مشاكلهم، لافتًا إلى ربط التعليم الفني بالمناطق الصناعية، موضحاً أن التعليم الفنى مكون أساسى ورئيسى فى تنمية المناطق الصناعية وتطبيق التعليم والتدريب المزدوج لربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع والإنتاج، لثقل مهارات طلاب التعليم الفنى وتوفير العمالة الفنية الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الإستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب والمصنع فى آن واحد، وتعظيم سياسة العمل والإنتاج وإحداث تنمية حقيقية بالمجتمع،

أكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير خطوط أرضي للمستثمرين نظراً لاحتياجهم لهذه الخدمة لخدمة الإستثمار بالمحافظة، وتقوية شبكات التليفون المحمول بالمنطقة الصناعية بمطوبس، فضلاً عن توفير نقطة لتوصيل الغاز ودراسة الشبكات وفقا لأعمال المصانع، بالتنسيق مع شركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفرالشيخ، لجميع المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية، طبقًا للاحتياج والتوسعات المستقبلية لكل مصنع لأخذها في عين الاعتبار عند تنفيذ الشبكة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه كلف الجهات المعنية بحل مشكلة الصرف الصحي، وتكثيف أعمال النظافة، وتوفير سيارات لنقل القمامة يوميًا من منطقة مطوبس الصناعية، وتشجير المنطقة الصناعية بالكامل، مع إنشاء منطقة خدمية نموذجية تحتوي على صيدلية ومحلات ومعارض للمنتجات والخدمات المتنوعة، ودراسة توفير مساحة تخزينية لإقامة مخازن للمنتجات واحتياجات المصانع، وخط سير مواصلات لنقل العمالة، فضلًا عن عمل حملات إعلانية للتعريف بالصناعات التي تتميز بها المناطق الصناعية، بالإضافة إلي مناقشة العديد من طلبات ومقترحات المستثمرين وأصحاب المصانع لتعظيم الإنتاج، وتحقيق التنمية الصناعية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه بحث عدد ملفات التنمية الصناعية ودعم المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية والاستماع لمشاكلهم لإيجاد حلول واقعية لها، وذلك لخدمة الإستثمار ورعاية شباب المستثمرين، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، داعيا المستثمرين ورجال الأعمال، لتعظيم الاستثمار ، لتشغيل الشباب، ودفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى تضافر الجهود بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأجهزة الدولة المعنية لحل كافة مشكلات المستثمرين وأصحاب المصانع، بهدف إزالة كافة المعوقات التي تستهدف الارتقاء بالصناعات القائمة والتوسع في تنفيذ صناعات جديدة بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار.

وأكد محافظ كفرالشيخ على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي، والعمل على دعم وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا حرصه الشديد على تهيئة مناخ للاستثمار، وحل جميع المشكلات وفتح كافة الملفات المتعثرة.

ودعا محافظ كفر الشيخ، المستثمرين ورجال الأعمال، للاستثمار فى المنطقة الصناعية بمطوبس، لتشغيل الشباب، والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى، لافتا، أنها منطقة صناعية تتمتع بمميزات تنافسية للاستثمار، حيث تقع على الطريق الدولى الساحلى مباشرة، وتبعد كيلومترات عن ميناء البرلس البحرى، ومحطة كهرباء البرلس كمصدر رئيس للطاقة، ومصادر إنتاج الغاز، وتقع بمنطقة عمالة مدربة على جميع الصناعات، بالإضافة إلى تمتعها بمناخ جيد لقربها من البحر المتوسط بمترات، وبها كورنيش ترفيهى وعلاجى، لافتاً ان محافظة كفرالشيخ تتمتع بالعديد من مقومات الإستثمار وأهمها موقعها الجغرافي المتميز الذي يجعلها منطقة جذب لاستثمارات هائلة من كل دول العالم.