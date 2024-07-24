محافظ بنى سويف: إطلاق مبادرة "قابل المسئول" لاستقبال شكاوى ومطالب المواطن

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن إطلاق مبادرة " قابل المسئول" ضمن مجموعة من الوسائل المتاحة لتلقي شكاوى ومطالب ومقترحات المواطنين الخاصة بمستوى وجودة الخدمات وكافة المجالات التنموية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتعامل السريع والفعال مع مطالب ومشكلات المواطن في مختلف القطاعات والعمل المتواصل لتحسين مستوى معيشته.

وتهدف هذه المبادرة للتيسير على المواطن ورفع العبء عن كاهله، وإتاحة أكثر من منفذ أو وسيلة لتلقى مطالبه وتنفيذ الحلول المناسبة لمشاكله في مختلف القطاعات الخدمية وفيما يتعلق بمستوى معيشته، وذلك من خلال استمارة اليكترونية يستطيع من خلالها المواطن التسجيل بنفسه من تليفونه أو جهازه الشخصي أو يمكنه الذهاب لأقرب مركز تكنولوجي في حالة وجود أي مشكلة في التسجيل، حيث سيقوم موظف بمساعدة المواطن في تسجيل الشكوى إليكترونيا، ومن خلال لجنة مختصة تقوم بفحصها، يتم تحديد من هو المسؤول الذي سيلتقى به المواطن لحل المشكلة كل بحسب اختصاصه.

كما أن هذه المبادرة تتكامل مع كافة الجهود والمبادرات الحكومية، مثل: بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ومبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية، وكذا المبادرات والجهود المحلية على مستوى المحافظة، منها: لجان المتابعة الميدانية، ولجنة شؤون القرى، ووحدة الرصد الميداني، وقسم الرصد الإعلامي، وتطبيق بني سويف معاك وغيرها.

رابط التسجيل:

https://forms.gle/2RrmsbYLVBGJcvoK8