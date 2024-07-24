محافظ المنيا يوجه بسرعة طرح وتشغيل مجمع مواقف سيارات الأجرة على مساحة 5000 متر

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق الزراعي بمركز سمالوط بدءًا من مدخل قرية الشعراوية مرورًا بقرية البيهو ونهاية إلى اطسا، وأعمال تمهيد الجزيرة الوسطى على طريق مصر أسوان الزراعى، ضمن الخطة الاستثمارية لتحسين البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، اضافة الى الارتقاء بمستوى النظافة والتجميل بالمدن والقرى .

وأكد المحافظ، أن مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق تأتى ضمن رؤية متكاملة لانشاء طرق محلية وفقًا لقياسات عالية الجودة لربطها بشبكة الطرق السريعة والرئيسية التابعة لهيئة الطرق والكباري، مشدداً علي مراعاة الجودة الفنية والإلتزام بالمواصفات التقنية وتقديم الدعم اللازم لضمان الإنتهاء وفقاً للخطة الزمنية المقررة .

وكلف المحافظ رئيس المركز، بتمهيد الطريق وتنظيفه من المخلفات والاتربة المتراكمة على جانبيه باستخدام معدات الوحدة المحلية لتسهيل تنقلات المواطنين وحركة سير المركبات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع والميادين والتأكد من صيانة البنية التحتية والإنارة العامة بشكل دورى ومنتظم .

وعلي هامش الجولة، تفقد اللواء "كدواني" الموقع المخصص لإنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة بالإدارة الزراعية بمركز سمالوط على مساحة أكثر من 5 آلاف متر بطريق مصر أسوان الزراعي، حيث سيضم الموقف سيارات (القاهرة- المنيا- قرى الغروب)، موجهاً بضرورة إنهاء أعمال الطرح والبدء في التشغيل بما يخدم قطاع كبير من المواطنين ويحدث سيولة مرورية فى مركز سمالوط .

اوضح المحافظ، أن المشروع يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير كافة القطاعات الخدمية للمواطنين ومن بينها تحديث وتطوير مواقف السيارات وساحات الانتظار والحد من المواقف العشوائية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من تشغيل الموقف فى أسرع وقت بما يحقق رضا المواطن.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة .

